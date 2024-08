Aggredisce i poliziotti che la sfrattano arrestata una 38enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e furto, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato unadi origine nordafricana. Idel commissariato di pubblica sicurezza di Aversa, nel corso di un servizio assicurato per una procedura di sfratto, hanno fatto ingresso all’interno dell’appartamento da liberare. La persona, che l’occupava abusivamente, in stato di agitazione, ha cominciato ad inveire, scagliandosi contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni. Dopo aver fermato la donna, uno deiè ricorso alle cure mediche per le contusioni subite. Durante l’attività, è stata rilevata anche la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica. La donna è stata accompagnata in ufficio e, dopo le formalità di rito, è statae trattenuta nelle camere di sicurezza del commissariato.