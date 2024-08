Addio a don Flaminio Gionni una intera comunità in lutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Si è spento giovedì all’età di 92 anni don, sacerdote che per circa 30 anni a seguito ladi Monte Vidon Corrado prestando il suo servizio sacerdotale presso la parrocchia di San Vito Martire. Sono stati i famigliari: le sorelle Emma, Giuseppina, Erminia i fratelli Domenico e Giovanni a darne l’annuncio che ha colpito lamontevidonese, nonostante fosse andato in pensione donera per tutti il parroco del paese. Originario di Campofilone, doninizia il suo sacerdozio nel 1958, nel settembre del 1984 è arrivato a Monte Vidon Corrado, da cui non più ripartito grazie ad un legame forte che si è instaurato con i suoi parrocchiani, impartendo nel corso dei decenni battesimi, comunioni, celebrando matrimoni e porgendo l’ultimo saluto terreno a intere generazioni di montevidonesi.