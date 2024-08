Vacanze a Naxos alla scoperta delle Cicladi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024), la più grande, è un’isola magica di colori; spiagge dorate, acque cristalline e colline verdi si stringono in un abbraccio mediterraneo che avvolge anche i visitatori. Infatti l’isola è rinomata per la galleria di paesaggi che la natura ha dipinto con pennellate decise e dai colori brillanti. Le valli fertili, i frutteti e gli agrumeti risvegliano poi un trionfo di aromi e profumi che risvegliano la vera essenza dell’estate. Mentre le grotte di Zas e le sorgenti naturali di Kinidaros aggiungono un tocco di mistero selvaggio. Come tante altre isole greche,è stata la culla della civiltà occidentale e ancora oggi è possibile ammirarne le vestigia. Insomma, una vacanza aè unaattraverso tutti i sensi e le epoche passate. Spiagge al sole mediterraneo diLe spiagge disono tra le più amate della Grecia.