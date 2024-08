Trovata morta a 29 anni giallo a Genova | il corpo mummificato in casa Decisa l' autopsia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Sarà l’a indicare la presunta data di morte di una ragazza di 29senza vita oggi a, nel suo appartamento nel centro storico. Il suoera in avanzato stato di decomposizione. Quasi. E’ stata la sorella a contattare le autorità dopo giorni che la giovane, originaria di Rieti, non si faceva sentire. Aveva provato a chiamarla decine di volte senza nessuna risposta. Così i vigili del fuoco hanno forzato la porta didella 29enne trovando il cadavere, che potrebbe essersi decomposto a causa del caldo. Una primissima ipotesi, la più scontata, è che la vittima possa essere deceduta in seguito a un’overdose. Secondo i vicini, infatti, in passato aveva avuto problemi di tossicodipendenza. Ma nell’appartamento non è statatraccia di droga.