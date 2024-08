Soldi in cambio di sesso con escort minorenni | giudice espulso dal Consiglio di Stato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ildiha destituito unamministrativo condannato in via definitiva per prostituzione minorile. La vicenda – che finora era rimasta secretata – è stata resa pubblica (pur con la copertura delle generalità) di recente proprio nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del magistrato. A raccontarne alcuni particolari è il quotidiano Il Messaggero. Sul fronte penale, il– all’epoca membro deldi– ècondannato per aver consumato o tentato di consumare “atti sessuali con minori indi corrispettivi in denaro o comunque di altre utilità, quali soggiorni in alberghi di lusso, pranzi presso ristoranti costosi ed oggetti di valore”. I fatti risalgono al periodo compreso fra l’inverno del 2012 e l’estate del 2013 e riguardano tre ragazzine all’epoca di 16 e 17 anni.