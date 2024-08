Sofia Raffaeli è medaglia di bronzo | il primo podio olimpico individuale per l’Italia nella ginnastica ritmica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non è arrivato l’oro tanto atteso, ma comunque un fantasticodifinale del concorso generaledialle Olimpiadi di Parigi. La ventenne campionessa azzurra di Chiaravalle ha eguagliato il punteggio totale di 139.100 ottenuto in qualificazione. Il suo 136.300 complessivo non è bastato per lottare per la vittoria. Fatali soprattutto un errore nell’esercizio alla palla e un’altra défaillance al nastro.è rimasta però incantevole ed elegante come nessun’altra: una classe che le ha permesso di recuperare appunto la terza posizione, dietro solamene alla 17enne tedesca Varfolomeev e alla bulgara Kaleyn.ha comunque fatto la storia: ha conquistato ilperin una garadi. Il suoè la 32esimaazzurra a Parigi 2024.