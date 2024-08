San Lorenzo quando è il picco delle stelle cadenti | i consigli dell’astrofisico per godersi lo spettacolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Bologna, 9 agosto 2024 - Le Perseidi, conosciute anche come "lacrime di San", rappresentano uno degli spettacoli astronomici più suggestivi dell'anno. Ogni estate d’agosto questo sciame meteorico raggiunge il suo apice, illuminando il cielo notturno con una pioggia divisibili a occhio nudo. Questo fenomeno avvienela Terra attraversa una zona del sistema solare dove la cometa 109P/Swift-Tuttle, scoperta nel 1862, ha lasciato una scia di particelle. Queste minuscole particelle, entrando a gran velocità nell'atmosfera terrestre, si incendiano, generando spettacolari scie luminose comunemente chiamate "". Per approfondire questo meraviglioso fenomeno, abbiamo intervistato Albino Carbognani, astrofisico e ricercatore all’INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, con una grande passione per le comete.