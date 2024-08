Panno Casentino lacerato dalla crisi Appello a Prada-Bertelli per salvarlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Lucia Bigozzi AREZZO Una Patrizio, patron di, per salvare il. Arrivafabbrica di Soci dove il filo di lana diventa il tessuto col ricciolo richiesto in tutto il mondo. È il tessuto del vip e a lanciarlo nel jet set d’Oltreoceano fu la splendida Audrey Hepburn che indossò l’iconico cappotto color becco d’oca nel film cult "Colazione da Tiffany". Altri tempi. Ora gli ordini arrivano con il contagocce e non bastano a far quadrare i bilanci dell’impresa che dà lavoro a tredici artigiani e muove un indotto che coinvolge cento addetti, impegnati a vario titolo in una decina di aziende della vallata che confezionano capi e accessori in