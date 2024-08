Otto borsoni traboccanti di argento trovati a bordo di un' auto | denunciati due giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Orvieto, 9 agosto 2024 -di argenteria, tra numerosi calici, incensiere, anche di quelle adoperate durante le funzioni religiose, vassoi, monete antiche, fruttiere, cornici e posate. La polizia in servizio sulla A1 li ha trovato adi un'durante un controllo nell’area di servizio “Giove Ovest”. La pattuglia a dire il vero prima di decidere di perquisire il veicolo aveva capito che c'era qualche cosa che non andava. I duepartenopei, incensurati di 31 e 21 anni, adella Jeep Renegade, si erano infatti mostrati un po' nervosi, soprattutto quando l’attenzione dei due agenti della Stradale di Orvieto, è stata rivolta ad alcune borse, simili a quelle che si usano per far la spesa, portandoli ad effettuare un controllo più dettagliato.