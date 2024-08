Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2024 | San Lorenzo di problemi per Pesci

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'diFox del 10è pronto a rivelare che sabato aspettarsi. Questo non sarà un giorno come un altro per molti segni zodiacali. Le stelle di Sansaranno pronte a rendere le 24 ore diverse dal solito. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 10, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.10diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete suggerisce di fare le cose con calma. In famiglia ci sono delle tensioni da sanare. Cerca di non incaponirti troppo. Toro - L'diFox del Toro invita a sanare certe faccende di famiglia. Sarà un Sanricco di evoluzioni importanti. Gemelli - L'diFox del Gemelli ti mette in guardia dalle spese. Una persona fidata ti offrirà un consiglio.