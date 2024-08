OraSì Talento e attacco le nostre chiavi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sbarazzina e con tanta voglia di stupire. Questa è l’di Andrea Gabrielli pronta a farsi valere in un girone Sud che sarà una vera e propria A3 per la qualità delle partecipanti. A rendere intrigante il nuovo corso giallorosso è l’idea tattica dell’ex allenatore di Senigallia, che ha deciso di costruire un gruppo con tiratori a cui occorrerebbero almeno due palloni in campo per accontentarli (Gay e Tyrstshnyk) senza snaturare però il suo marchio di fabbrica, volendo dunque presentare la sua solita filosofia di gioco in cui tutti lottano alla morte e si sacrificano per gli altri. Una sorta di ‘ossimoro cestistico’, ma è proprio questa la grande scommessa dell’. "Abbiamo creato un roster con sei giocatori nuovi e quattro conferme, Dron, Ferrari, De Gregori e Allegri puntando suldei singoli – spiega Gabrielli –.