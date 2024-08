Ombre sulla Asl | Strutture inadeguate e spreco di risorse Cavagnaro si dimetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Depauperamento reiterato dei servizi e "fuggi-fuggi" di cittadini e personale e disperdimento di.Poi c’è l’zza strutturale dell’ospedale Sant’Andrea, il ritardo nella realizzazione del nuovo Felettino su cui pesa anche il macigno del canone al privato che peserà sulle tasche dei cittadini. Tutto ciò rischia di far venire meno il diritto di accesso alle cure. Questi i motivi che hanno spinto il Manifesto per la sanità locale a chiedere le dimissioni del direttore generale di Asl 5, Paolo. "La richiesta di dimissioni del direttore generale paolo- precisa Rino Tortorelli, portavoce del Manifesto - non è certamente legato alla sua persona , ma alle funzioni istituzionali che esercita su mandato della Regione".