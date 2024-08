LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Malan ottavo a due prove dal termine della semifinale B

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.06 Adesso qualche minuto di pausa prima di assistere alla prova di nuoto, la quale consiste in una gara sui 200 metri stile libero in vasca corta. 18.04 Aldel bonus round,è risalito in ottava posizione a quota 512, scavalcando Shaban e distanziando l’ungherese Szep. In testa troviamo il giapponese Sato a quota 532. 18.02 Tocca Tovkai, il quale di fatto fa un torto a Jun che avrebbe avuto più bisogno dei punti rispetto all’ucraino. Bravo comunque Tovkai a combattere lealmente nonostante le sue chance di qualificazione siano nulle. 18.00 Parata e risposta di Jun, ora il coreano sfida Tovkai che dopo lo zeroprova ad eliminazione è praticamente eliminato. 17.59 Parte Gutkowski, ma è Sato a toccare. Il giapponese ora sfida l’altro coreano Jun. 17.57 Questa volta è Gutkowski a vincere l’incontro.