LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Farfalle incantevoli! Prime a metà gara ora nastro e palla

(Di venerdì 9 agosto 2024) 12.11: Buona la prova del Messico che totalizza al27.800, totale di 57.500. Quinto posto, finale lontana. Ora la Francia 12.07: Punteggio più alto per la Bulgaria. E' una delle squadre da battere, totalizza 32.700 per un totale di 70.400 che significa primo posto 12.00: Tanti errori per la Germania che si ferma a 23.650 nella prova a nastri ee con un totale di 57.350 è ultima e non sarà in finale 11.54: L'Ucraina non ottiene un punteggio straordinario. Qualche piccola sbavatura visibile, punteggio di 33.500. Totale di 68.950, primo posto 11.48: Punteggio ai nastri e palle di 28.150 per l'Azerbaijan, totale di 62.000, secondo posto. Ora l'Ucraina 11.44: La Cina totalizza 32.400 a nastri e palle per un totale di 67.900, primo punteggio di riferimento 11.38: Si riparte con la Cina in11.