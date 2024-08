L’Italia ha accarezzato un nuovo sogno alle Olimpiadi | 4×100 quarta gli USA sbagliano e il Canada vince

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Campioni Olimpici a Tokyo 2020 con una volata consegnata alla memoria imperitura come una delle imprese più magiche della storia dello sport tricolore. Quartidi Parigi 2024, a sette centesimi dal ritorno sul podio a cinque cerchi. I Moschettieri della velocità ci hanno provato anche allo Stade de France e sono rimasti in lizza fino all’ultimo per una medaglia nella, rendendosi protagonisti di una gara coraggiosa e palpitante su una pista bagnata che ha indubbiamente complicato le gesta di tutti i contendenti.ha chiuso con il crono di 37.68, ovvero il quarto tempo della storia per il Bel Paese: 37.50 in occasione dell’apoteosi di tre anni fa nella capitale giapponese, 37.63 e 37.68 ai Mondiali 2023 conclusi con la medaglia d’argento, 37.82 due mesi fa quando ci si è imposti agli Europei di Roma.