Lista d’attesa infinita per l’esame

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Quattro anni per in esame diagnostico fondamentale per la salute come la densitometria ossea: non stiamo parlando del sistema sanitario del terzo mondo, ma di quel fiore all’occhiello nazionale che è la sanità emiliano romagnola. Accade infatti che al Bufalini di Cesena una paziente si sia trovata davanti a una, o meglio che finisce solo tra 4 anni, per un esame radiografico che, a questo punto, dovrà pagarsi privatamente se non vuole aspettare le calende greche (e di solito quando si fa un accertamento diagnostico è per necessità, non certo per passatempo)". Su questo specifico disservizio, Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione ha presentato proprio in queste ore apposita interrogazione.