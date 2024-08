Incendio area industriale Pastorano Ce in corso monitoraggio diossine

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024)in un’azienda di detersivi a: i tecnici del dipartimento Arpac di Caserta su richiesta dei Vigili del fuoco si sono recati sul posto Stanotte, su richiesta dei Vigili del fuoco, tecnici del dipartimento Arpac di Caserta si sono recati nella zonadi, dove, intorno a mezzanotte, è divampato unin un deposito di un’azienda che commercializza detersivi e articoli casalinghi, con la probabile combustione, tra l’altro, di imballaggi in plastica.Da stanotte è attivo un campionatore per ildie furani dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’.I risultati degli accertamenti inverranno diffusi non appena disponibili.