Il diesse sulla Maceratese | Si vede la mano del tecnico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Già siun’identità di squadra, si nota l’impronta dele salta agli occhi che i giocatori si applicano al massimo sposando le idee di società e allenatore". Nicolò De Cesare,della, tira le somme dopo i primi giorni di lavoro e il test con la Vigor Montecosaro, domani ci sarà quello a Recanati. "Ci aspetta una gara vera in cui – spiega – dovremo mettere sempre in campo una mentalità vincente confrontandoci con una formazione di categoria superiore". Contro la Vigor è emerso un aspetto che fa ben sperare. "È stato apprezzato che si sia messo in pratica quanto richiesto". Ma la strada è ancora lunga considerando le tante novità nella. "C’è da lavorare per migliorare la condizione atletica e la conoscenza tra giocatori". Il pensiero è per la Coppa Italia quando ci sarà il primo impegno ufficiale.