Ignorare i diritti dei detenuti significa non rispettare lo stato di diritto

(Di venerdì 9 agosto 2024) Al direttore - “Nei paesi nei quali gli uomini non si sentono al sicuro in carcere, non si sentono sicuri neppure in libertà” (Stanislaw Jerzy Lec).Michele Magno Quello che un pezzo di politica e un pezzo di opinione pubblica non capiscono è che le carceri non sono solo il luogo della detenzione, ma sono il luogo in cui, drammaticamente, si vanno a incrociare alcuni valori non negoziabili della nostra democrazia. E nel rapporto che ciascun cittadino ha con la parola “carcere” c’è il confine della nostra idea di libertà, il confine della nostra idea di, il confine della nostra idea di garantismo, il confine della nostra idea di rieducazione, il confine della nostra capacità di volere giustizia senza volerci fare giustizia. Chiudere gli occhi sul dramma delle carceriquesto.