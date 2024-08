Hashish nascosto negli indumenti a Ferrara la polizia riconosce l' odore e lo arresta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Colto in flagranza dallamentre teneva nascostauna cospicua quantità di. E' accaduto anella serata di ieri, in via Montebello, quando una pattuglia delladi Stato - impegnata nelle attività di controllo del territorio previste per il centro e la zona Gad - si è imbattuta in due giovani intenti ad intrattenersi con fare circospetto. Avvicinatisi a loro, i sospetti degli agenti si sono tramutati in realtà: a tradire uno dei due è stato appunto il fortediche emanavano i suoi abiti, riconosciuto dal 'fiuto' dei poliziotti in pochi istanti. Alla richiesta degli agenti l'uomo non ha nemmeno provato a negare l'evidenza, porgendo agli uomini in divisa due bustine contenenti appunto 25 grammi di sostanza che, alle prime analisi, si è appunto rivelata positiva ai derivati della cannabis.