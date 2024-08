Gf Vip Guenda Goria e Mirko Gangitano mostrano per la prima volta il loro piccolo Noah Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono diventati finalmente mamma e papà dopo tanti anni di sofferenza e di tentativi non andati a buon fineGancitano. Lo scorso 25 luglio l’ex Vippona figlia dei giornalisti sportivi Maria Teresa Rita e Amedeoe il conduttore televisivo, conosciuto in particolar modo per Top – Tutto fa tendenza e Camper, nonché per essere stato uno dei Secchioni a La Pupa e il Secchione su Italia Uno, hanno dato alla luce il. Nelle scorse orehanno mostrato per lasuoiprofili social ilpiccolino. Il dolce post dell’ex Vippona e di suo marito pubblicato in condivisione suiprofili social: Che fantastica storia e? la vita. Stiamo prendendo le misure ma ci siamo.