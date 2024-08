Genoa-Inter a corto di candidati in attacco Correa in soccorso di Inzaghi? – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) La preparazione nerazzurra è ormai agli sgoccioli. Simoneinizia a pensare alle scelte per il debutto in, ma con qualche problematica offensiva. La soluzione – per assurdo – potrebbe essere Joquin. PREPARAZIONE – L’ha messo nel mirino la primissima sfida ufficiale della stagione, alla quale però ci arriverà un po’ rattoppata. Le problematiche vengono riscontrate soprattutto in, dove Simonenon potrà contare su Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Due dei calciatori offensivi da più tempo a lavoro e maggiormente adoperati nel corso della pre-season. Stando così le cose, in vista di– prevista il 17 agosto alle ore 18.30 –dovrà chiedere al suo numero uno Lautaro Martinez uno sprint nella preparazione.