Finisce il nuoto nella Senna | Acerenza quarto in una gara condizionata dalla corrente Paltrinieri | Non riuscivo a fare niente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’ennesimoposto alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia ha sfiorato il podio anche10 km dinelle acque della: Domenicoè rimasto nel gruppo dei migliori fino allo sprint finale, ma poi per una frazione di secondo non è riuscito a conquistare una medaglia olimpica. Vince l’ungherese Rasovzsky, secondo il tedesco Klemet, terzo l’altro ungherese Betlehem. Bravo anche Gregorio, protagonista per tutta la, che purtroppo si è fatto sorprendere nel momento in cui l’ungherese ha provato l’allungo definitivo. D’altronde, non era la sua, visto che ama nuotare lontano dal gruppo. “Non”, ha raccontato poiai microfoni della Rai, spiegando le difficoltà nel nuotare e lo spaesamento anche quando laera a favore.