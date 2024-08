Export in buona salute Balzo di olio e maglieria Il mobile però arretra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nel primo trimestre 2024 i distretti dell’Umbria confermano un buon andamento realizzando esportazioni per 298,4 milioni di euro, in crescita del +22,4%: meglio della media italiana. E’ quanto emerge dal Monitor dei Distretti dell’Umbria realizzato dal Research Department di Intesa Sanpaolo. In termini relativi è il distretto dell’umbro che realizza l’incremento più elevato, con undelle esportazioni pari al +44,2%, soprattutto verso Spagna, Francia, e Polonia ma anche verso il nord America con risultati importanti negli Stati Uniti (+89,9%) e in Canada (+56,1%). Inoltre, sono da evidenziare anche le forti crescite nei paesi asiatici come Taiwan (+238,6%) e nella Repubblica di Corea (+14%) che rientrano tra le prime dieci destinazioni dell’diumbro.