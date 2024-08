Empoli-Catanzaro | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. I toscani cercano il pass per il turno successivi contro i calabresi reduci da un’ottima stagione in cadetteria.si giocherà sabato 10 agosto 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Castellani.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani vorrebbero evitare di rivere i fantasmi della scorsa stagione quando la salvezza è stata ottenuta all’ultimo secondo. Il progetto tecnico è stato affidato a D’Aversa il cui obiettivo sarà sempre la permanenza in categoria ma senza sofferenze I calabresi puntano a confermare un piazzamento nei piani alti della classifica, come accaduto nella passata stagione nella quale hanno disputato i play-off.