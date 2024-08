Edizioni BD annuncia Hexagon Bridge – Orizzonti Obliqui di Richard Blake

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un passaggio aperto verso una misteriosa dimensione dalla configurazione labirintica che fa perdere la ragione a chiunque vi si avventuriBD è entusiasta dire l’arrivo sugli scaffali in autunno del volume unicodi, nuovo talento di casa Image Comics portato all’attenzione dell’editore statunitense da niente di meno che Jonathan Hickman (Decorum, Secret Wars, Infinity). Quando la coppia di esploratori Jacob e Elena si ritrova intrappolata in una bizzarra dimensione parallela, la figlia chiaroveggente Adley, dotata di poteri psichici, si lancia in una rischiosa missione di salvataggio accompagnata dal robot senziente Staden.