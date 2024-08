Dalla Cina all’Italia 28 500 calzature senza etichetta | maxi sequestro al porto di Civitavecchia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Una partita diin difetto dell’previstanormativa nazionale e comunitaria è stata intercettata dai funzionari della Direzione Territoriale IV Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma presso ildi, mentre era in procinto di essere importata in Italia. Da un controllo del personale dell’Ufficio die delle Fiamme Gialle del locale Gruppo su un campione di(28mila e 500) contenute in un container, è emerso che gli articoli erano privi della prescrittariportante l’indicazione dei materiali utilizzati per la loro realizzazione.