Cosa pensa il Creatore di Borderlands sulle recensioni negative del film?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Il tanto attesoha ricevuto un’accoglienza piuttosto fredda da parte della critica, sollevando dubbi su come questa situazione possa influenzare il futuro del franchise e la percezione della proprietà intellettuale da parte del pubblico. Il, che ha attraversato un lungo e travagliato processo di sviluppo, è finalmente uscito il 9 agosto 2023, ma la reazione non è stata delle migliori.e la reazione di Take-Two Interactive Gearbox, lo studio che ha creato, è recentemente passato di mano da Embracer Group a Take-Two Interactive in un accordo concluso il 12 giugno 2024. Questo cambiamento di proprietà è avvenuto proprio in tempo perché Take-Two potesse assistere in prima persona alle reazioni al