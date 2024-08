Cosa dovete sapere di Fausto Iva Zanicchi Malgioglio rompe il silenzio sul compagno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’estate di Ivaspezzata da un lutto terribile: giovedì 8 agosto 2024 è morto il suostorico, il produttore musicalePinna. Aveva 74 anni e si è spento dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni che aveva portato la cantante ad interre i concerti e gli impegni che aveva preso negli ultimi mesi proprio per stargli accanto. Una notizia dolorosissima che ha presto raggiunto anche tutti i colleghi e amici vip di Iva. Tra i primi post, quello di Verissimo. Su Instagram il programma di Canale 5 dove la cantante aveva anche raccontato della malattia del suoha lasciato scritto: “Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immenso dolore per la perdita del tuo amato”.