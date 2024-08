Comunicazione creativa per lo sviluppo si presenta a Napoli il libro di Maimone benedetto dal Papa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il giornalista Biagio, ideatore del sito Progetto di Vita per il Sud per il riscatto del popolo meridionale e del progetto – ancora in fase di stesura –Capitale della nuova cultura del Sud del Mondo per l’inclusione e la solidarietà,, sabato 10 agosto, in occasione della Notte delle Stelle organizzato da “Voucher – Il Turismo in onda”, di Anna Di Maria e Paky Arcella, in collaborazione con il Motor Yacht Patrizia della Compagnia di Navigazione Nlg, il suo saggio dal titolo Laper losocio-umanitario che sta riscuotendo molto interesse in quanto propone la necessità di un nuovo modello comunicativo che ponga al centro la relazione umana ed, ancor più, l’emancipazione morale ed umana della società odierna. Ilha ricevuto la benedizione Apostolica di Sua SantitàFrancesco.