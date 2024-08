Chi era Sharon Tate la moglie di Roman Polanski uccisa da Charles Manson

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il nome diè per sempre legato ad uno degli eventi più drammatici e terribili che ha sconvolto Hollywood e tutta l’America. A sole due settimane dal parto, infatti, la giovane attrice sposata con, viene massacrata all’interno della propria casa dallaFamily con 16 pugnalate, di cui cinque mortali, 9 agosto 1969. Insieme a lei moriranno anche Abigail Folger, Jay Sebring, Wojciech Frykowsk e Steven Parent. A rinvenire i loro corpi è Winifred Chapman, cameriera di, che viene trattenuto come unico sopravvissuto. L’umo, infatti, vive nella dependance a poca distanza dalla casa principale ma, ben presto, diventa chiara la sua completa estraneità ai fatti. Per tre mesi, dunque, il terribile delitto avvenuto nella villa maledetta a Cielo Drive non riesce ad avere una soluzione, seminando una certo panico e sospetto nell’ambiente artistico.