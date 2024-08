Caos movida i residenti scrivono al prefetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Chiara Marinelli Musica ad alto volume, schiamazzi, vandalismi contro le auto parcheggiate in strada: idel centroalIsabella Fusiello dopo un incontro avvenuto a luglio per sollecitare un intervento. "Siamo preoccupati, la situazione è peggiorata – dicono –. Sono dieci anni che sopportiamo tutto questo, il sindaco non è mai intervenuto". Un gruppo didel centro ha inviato una nota aldi Macerata, elencando una serie di problematiche che erano state già al centro di un incontro avvenuto a luglio e di una segnalazione datata 14 giugno. Problematiche che, in realtà, sono ben note da tempo.