Atalanta-St Pauli oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alle 18:30 di, venerdì 9 agosto, l’sfiderà il St.in un’in programma al Millerntor Stadion di Amburgo. Un test di spessore per la formazione di Gian Piero Gasperini, l’ultimo prima della finale della Supercoppa Europea in programma il 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid. Il St.è una neopromossa in Bundesliga ed reduce dalla vittoria della 2. Bundesliga. La differenza tecnica è grande, ma quello di stasera rappresenterà comunque un test prezioso per valutare lo stato fisico dei bergamaschi, che hanno accolto Mateo Retegui, sostituto dell’infortunato Gianluca Scamacca. Il mercato della Dea non è finito e Gasperini aspetta altri rinforzi (il terzino Pubill è vicino). L’altro tema caldo è quello legato al futuro di Teun Koopmeiners, che ha chiesto la cessione e rimane nei radar della Juventus.