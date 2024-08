Allarme cinghiali task force all’aeroporto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)antianche all’Ancona International Airport. Pettorine gialle e arancione fluo, torce, strumenti da lavoro e personale impegnato, al calare della sera, intorno al perimetro dell’infrastruttura. "C’è una sorveglianza continua", spiega al Carlino l’amministratore delegato della società di gestione dello scalo dorico, Alexander D’Orsogna. Un modo, questo, per "monitorare gli spostamenti dei selvatici". Nella modalità ordinaria è lo stesso personale dell’aeroporto ad effettuare le operazioni di ricognizione, per controllare che non vi siano stati danni o siano stati creati dei buchi che possono permettere agli animali di intrufolarsi fino alla pista. Al momento, per fortuna, "non sarebbero mai entrati nell’area aeroportuale", sottolinea l’ad. Dunque non vi sarebbero stati problemi per il traffico.