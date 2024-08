Addio a Lino Jannuzzi | una vita tra giornalismo e politica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024), noto giornalista e politico italiano, è morto all’età di 96 anni. La sua carriera, ricca di inchieste giornalistiche e battaglie politiche, ha segnato profondamente il panorama mediatico e politico del paese.è nato il 20 ottobre 1927 a Grottolella, un piccolo comune in provincia di Avel. Dopo gli studi in giurisprudenza,ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando con diverse testate nazionali. La sua fama crebbe negli anni ’60 quando, insieme a Eugenio Scalfari, pubblicò sul settimanale “L’Espresso” un’inchiesta sul Piano Solo, un presunto tentativo di colpo di stato organizzato dal generale Giovanni De Lorenzo. Questo articolo segnò una svolta nella carriera di, portandolo alla ribalta come uno dei principali giornalisti investigativi italiani.