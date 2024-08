Un dazio illegittimo tutto sulle spalle di settemila famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per il consigliere comunale del Pd, Vincenzo Alfarano, la nuova tassa sui passi carrabili ha un fondo di illegittimità. “Sul nuovo regolamento approvato dalla maggioranza sui passi carrabili, imponendo una nuova tassa ai cittadini lucchesi, dobbiamo rilevare che la voglia di fare cassa è stata probabilmente cattiva consigliera ed apre la strada a possibili ricorsi dei cittadini per illegittimità dell’imposizione - sostiene Alfarano - . L’amministrazione Pardini, nuova amministrazione delle tasse, non si è infatti limitata ad imporre il pagamento ai cittadini titolari di accessi riconoscibili per opere o manufatti, ma si è spinta nettamente oltre, imponendolo anche in caso di accessi a raso, ovvero senza opere o manufatti idonei a costituire un gravame per i beni della pubblica amministrazione o comunque di uso pubblico“.