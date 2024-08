Telepass il servizio Fast Track arriva anche negli aeroporti di Torino Napoli Linate e Malpensa T1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non solo in autostrada: da oggi i clientiavranno una corsia preferenzialein aeroporto. Dopo Roma Fiumicino e Roma Ciampino, il nuovodisbarca purescali di, Milanoe al Terminal 1 di Milano. Così come avviene in autostrada, dove dal 1990 chi è clientepuò transitare nelle corsie dedicate senza fermarsi al casello, così orain aeroporto i clientipotranno avere accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza nel varco: in questo modo, i viaggiatori potranno raggiungere in modo facile e veloce l’area di imbarco, riducendo i tempi di attesa e semplificando l’esperienza di viaggio. Ilè gratuito per i clienti Plus die sarà omaggiato per quelli Base fino al 31 dicembre 2024.