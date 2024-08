Stop al pallone in piazza dopo le proteste arriva l’ordinanza E il borgo mette al bando il calcio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Varese Ligure (La Spezia), 8 agosto 2024 – “Ilè un gioco popolare e nasce dalla strada" recita il decalogo dell’Uefa sulgiovanile, quasi a sottolineare il legame imprescindibile trae piazze, tra pile di giacche usate come pali e ragazzini che sognano una carriera da calciatore. Eppure, a Varese Ligure, da qualche giorno le piazze sono ’chiuse’ al gioco più popolare. "Vietato il gioco delin tutte le sue forme in aree non i donee" recitadel sindaco Mauro Rattone, che vieta anche "bivaccare e o porre in essere tutti i giochi o sport collettivi o individuali che, mediante lancio di oggetti, possono arrecare molestie ore in pericolo l’incolumità delle persone nonchè danneggiare monumenti, edifici e beni pubblici".