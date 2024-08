Sollevamento pesi Rizki Juniansyah trionfa nella -73 kg alle Olimpiadi! Il Re Shi fuori nello slancio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Clamoroso all’Arena Parigi Sud di Parigi, impianto che sta ospitando in questi giorni le prove didi Parigi 2024. Il grande favorito del lotto, il cinese Zhiyoung Shi (oro a Rio 2016 e Tokyo 2020), è andatogara dopo unothriller contrassegnato da tre alzate nulle. A spuntarla è stato quindi l’indonesiano, a cui sono bastati di fatto due tentativi per conquistare la medaglia d’oro, la prima della carriera. Non poteva esserci che responso più inaspettato. Il cinese infatti aveva passeggiato in occasione dello strappo, alzando in scioltezza 165 kg, ben dieci lunghezze in più rispetto al resto della concorrenza (i più vicini sono stati lo stessoe Luis Mosquera, i quali hanno alzato 155 kg). Poi, nel secondo segmento, il dramma. Il nativo di Lingui District infatti ha sbagliato il primo tentativo di