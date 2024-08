Silvio Campara chi è la moglie Giulia Luchi e la crisi per colpa della Ferragni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)è stato paparazzato insieme a Chiaraa Forte dei Marmi negli stessi giorni in cui hanno iniziato a rincorrersi voci dicon la. Fra i due sarebbe scattato l’amore e l’indiscrezione è spuntata proprio nei giorni in cui si vocifera di unafra il CEO di Gold Goose e laè un ex modello, laureato alla Bocconi, dal 2018 amministratore delegatoGolden Goose, brand di scarpe deluxe (un paio costa tra i 400 e i 500 euro) fondato nel 2007 a Marghera da Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo. Nato a Lugagnano, frazione di Sona in provincia di Verona,proviene da una famiglia di artigiani e ha iniziato la sua carriera come modello. Poi ha deciso di assumere altri ruoli nel mondomoda, lavorando per Alexander McQueen, Giorgio Armani e Sundek.