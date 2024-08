Sette podcast molto particolari da riscoprire a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) La proverbiale pausa agostana può essere l’occasione per recuperare letture, visioni, ascolti che durante l’anno siamo stati costretti ad accantonare. Periodicamente ho consigliato libri, spettacoli, opere cinematografiche. Eppure, per i moltissimi che ancora sono costretti ad affrontare le temperature infernali nel traffico o sui mezzi pubblici, probabilmente i contenuti più facilmente fruibili, dal punto di vista della divulgazione, sono rappresentati dai, che ormai da anni proliferano su diverse piattaforme riguardo ogni ambito dello scibile. Per una panoramica generale dell’offerta nazionale, segnalo il Pod (ItalianAward), festival organizzato dagli amici di Tlon, la cui ultima edizione è stata celebrata circa un mese fa.