Sciopero e ombrelloni chiusi? No dei bagnini | Ma dicano se abbiamo ancora un lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Fano, 8 agosto 2024 – “Spettro Bolkestein”, nonostante il timore le che le spiagge possano finire a gara, i concessionari fanesi non aderiranno alla protesta di domani deglilanciata dalla Romagna.aperti, dunque, ai Bagni Arzilla (440e 90 gazebi),come spiega il titolare Nicola Tanfani, 35 anni. "La chiusura deglisarebbe solo un torto fatto ai clienti". Quale contributo possono dare i concessionari fanesi nella battaglia contro la Bolkestein? "Purtroppo possono solo incrociare le dita, siamo in balia dei giochi politici e di persone che qualsiasi cosa succeda hanno sempre garantita la loro poltrona da decine migliaia di euro". Non è preoccupato per la sorte della sua spiaggia? "Certo che lo sono, anzi sono in attesa di capire quale sia il mio futuro e se, le concessioni andranno all’asta entro dicembre 2024.