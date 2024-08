Savastano e Guangi FI | Grazie al Governo e a Forza Italia fondi per le celebrazioni dei 2500 anni di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Siamo orgogliosi e lieti che ilNazionale, su spinta del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, abbia deciso di stanziare una cifra importante di 10 milioni di euro per la celebrazione deidalla nascita di. Un’iniziativa fondamentale per continuare a spingere sul brande sulla valorizzazione dell’identità partenopea. Una città al centro dell’Europaalla voglia die di Sud proveniente dale da.” – così in una nota i consiglieri comunali di, Irise SalvatoreL'articolo(FI): “ale aper ledeidi” proviene da Anteprima24.it.