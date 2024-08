Qualcosa non torna nella sentenza su Google Parola di Wsj

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) Di fronte alle motivazioni del giudice Amit P. Metha, la domanda sorge un po’ spontanea:è davvero quel monopolista tale da avere “accesso a una scala che i suoi rivali non possono eguagliare?”. Il problema posto è serio e tutt’altro che scontato. Secondo ladell’Antitrust, Big G si sarebbe avvantaggiato sulla concorrenza, anche pagando per diventare motore di ricerca predefinito, senza però creare danni ai consumatori. E allora, di nuovo, davanti a quale caso siamo davanti? La questione se l’è posta anche il Wall Street Journal. In un articolo a firma dell’Editorial board, il giornale finanziario è entrato nel dettaglio dellaper portare alla luce i dettagli meno chiari di questa vicenda.