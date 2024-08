Notte di paura per cinque scout Si perdono in Valmarecchia Salvati dal Soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una ’route’ in notturna finita male tra le foreste della, ma risolta grazie all’intervento provvidenziale delEmilia Romagna della stazione Monte Falco. A perdersi tra i boschi di San’Agata Feltria sono statigiovanissimiemiliani – tutti 16enni, tre provenienti dalla provincia di Ferrara, due dalla provincia di Bologna, in trasferta nell’appennino romagnolo per il classico campeggio estivo – che se la sono vista davvero brutta dopo aver perso l’orientamento mentre stavano compiendo un’escursione serale in una zona particolarmente impervia della. L’allarme è scattato attorno alle 22 dell’altro ieri, quando uno dei ragazzi ha contattato la centrale operativa del 118 spiegando agli operatori sanitari la situazione, e cercando delle coordinate precise circa il punto esatto in cui si trovavano.