MPS | i risultati trimestrali di agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024) Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha riportatosolidi per, con un incremento significativo degli utili e una prospettiva positiva per il futuro. La banca continua a dimostrare stabilità e crescita, nonostante un contesto economico complesso. Luglio ehanno rappresentato un periodo cruciale per MPS, segnato da importanti sviluppi neifinanziari. La banca ha superato le aspettative degli analisti, dimostrando una resilienza notevole in un mercato finanziario volatile. Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS. Foto X @lauranakaMPS, ifinanziari MPS ha annunciato un utile netto di 333 milioni di euro per il secondo trimestre del, segnando un aumento dell’87,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.