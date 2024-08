Linea Napoli-Benevento Iachetta FI | EAV e Regione Campania colpevoli di ritardi inaccettabili 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Esprimo forte preoccupazione riguardo ai continuinella riapertura della linea ferroviaria Napoli-Valle Caudina-. I cittadini sanniti ed, in particolare, quelli della Valle Caudina, sono stanchi e delusi di fronte all’ennesima paralisi di un servizio fondamentale che da cinque anni ormai resta inutilizzabile. È inaccettabile che, a distanza di mesi dall’ultimo incontro con il Presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, non si siano ancora visti progressi tangibili. Le promesse di avvio dei collaudi e di un rapido passaggio alla fase finale di controllo sono state disattese, lasciando la comunità in uno stato di incertezza e disagio.