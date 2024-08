Installazione antenne | cerchiamo di non alimentare false aspettative

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mondragone. Conosciamo troppo bene la sindrome di Nimby (Not In My Back Yard, “non nel mio giardino”) e sappiamo anche che tutti vogliamo telefonare, “navigare” su internet alla massima velocità e scaricare contenuti, ma nessuno vuole l’didi telefonia mobile vicino casa. Sappiamo però anche che per la quinta generazione della telefonia mobile (5G) non è stata effettuata alcuna valutazione preliminare di rischio ambientale e sanitario e che aggiungere altrea quelle già esistenti del 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Wi-Max, determina un’impennata dell’inquinamento elettromagnetico, con un aumento del rischio sanitario, soprattutto in individui particolarmente vulnerabili. Siamo quindi convinti che dovrebbe fare da guida anche in questo caso il “principio di precauzione”.