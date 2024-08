In Un posto al sole è iniziata la guerra per il piccolo Tommi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Solo con me puoi parlare Roberto" dice Marina in lacrime a Ferri, che ormai pensa solo e soltanto a riprendersi il. "Non ho niente da dirti" le risponde, lasciandola nello sconforto di un rapporto di coppia ormai a uso singolo, mentre lui è in corsa disperato verso la sua nuova battaglia. Che questa volta non coinvolge neanche lei. È riuscito a comprare Radio golfo 99, nonostante il figlio Filippo fosse contrario. Ma è chiaro che non è il suo potere economico che gli interessa, bensì quello mediatico. E a sorpresa arriva a Napoli la zia rumena di Ida, ovviamente chiamata da Ferri in persona. Laper il bambino quindi è solo agli inizi. Mentre Ida continua a spiarlo di nascosto al parco. Come di nascosto hanno fatto per prima volta l’amore Guido e Claudia, la notte prima della partenza di lei.