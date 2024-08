Il trenino di satelliti Starlink | uno spettacolo celeste visibile in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024) Negli ultimi anni, il progettodi SpaceX, guidato da Elon Musk, ha affascinato e incuriosito milioni di persone in tutto il mondo. Uno degli spettacoli più attesi è il passaggio del ‘’ di, un evento che offre una vista mozzafiato e che saràquesta sera in tutta. Isono una parte fondamentale del progetto di SpaceX per creare una rete globale di internet ad alta velocità. Con il lancio di centinaia di questi, SpaceX mira a fornire connessioni internet anche nelle aree più remote del pianeta. Tuttavia, oltre alla loro funzione pratica, ioffrono unostraordinario nel cielo notturno., foto Ansa – VelvetMagQuando ivengono lanciati, si allineano in fila, creando l’effetto visivo di unluminoso che attraversa il cielo.